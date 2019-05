Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gasflaschen gestohlen und über Bahngleise geschleppt

Altena (ots)

Von der anderen Bergseite aus beobachtete eine Frau am Donnerstagabend zwei junge Männer, die am Altenaer Bahnhof Gasflaschen von einer Baustelle über die Gleise schleppten. Die Männer hatten erst lange am Bahnsteig gesessen. Gegen 20.20 Uhr liefen sie über die Gleise, kletterten über den Zaun auf das Baustellen-Gelände und kamen kurze Zeit später mit den Flaschen zurück. Die aufmerksame Zeugin rief die Polizei. Die nahm die Flaschendiebe in Empfang. Es handelte sich um zwei 18 bzw. 20 Jahre junge Altenaer. Die 50- bzw. 23-Kilo-Gasflaschen standen an einem Pfeiler. Es sei "eine dumme Idee gewesen", erklärten die erwischten Diebe den Beamten. Die schrieben Anzeigen wegen Diebstahls und Verstoß gegen die Eisenbahn- und Betriebsordnung.

