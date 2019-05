Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/ Ladendiebe

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Wohnung an der Schillerstraße eingebrochen. Sie verschwanden ungesehen mit einer PlayStation 4 samt Zubehör und Bargeld.

Zwei Unbekannte haben sich am Donnerstag um 13.30 Uhr mit einem vollen Einkaufskorb durch den Eingang eines Discounters Am Bücking davon gestohlen - ohne zu bezahlen. Kunden beobachteten die Männer. Sie luden die Waren in einen grauen Ford Focus mit Duisburger Kennzeichen und fuhr davon. Nach einer ersten Bestandsaufnahme müssen sich die Unbekannten mit 48 Paketen Kaffee eingedeckt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

