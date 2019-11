Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hungen: 13 - Jährige am 25.10.2019 bedrängt und beraubt - Kripo sucht Täter mittels Phantombild

Gießen (ots)

Nachdem am Morgen des 25.10.2019 (Freitag, gegen 08.00 Uhr) in der Nähe des Hungener Bahnhofes eine 13 - Jährige von einem Unbekannten bedrängt und ausgeraubt wurde, sucht die Polizei den Verdächtigen mittels eines erstellten Phantombildes.

Wie bereits in einer Pressemeldung mitgeteilt, hatte die Schülerin den Zug (Strecke Nidda - Gießen) an diesem Morgen in Hungen verlassen, um dann von Bahnhofsgelände in Richtung Schule zu laufen. Offenbar wurde sie auf diesem Wegstück, im Bereich einer Grünanlage, von dem Unbekannten zunächst verfolgt und dann körperlich bedrängt. Als sie mit ihrem Handy den Notruf wählen wollte, nahm der Unbekannte ihr das i-Phone 8 weg und rannte in unbekannte Richtung davon.

Der Täter soll 30 bis 40 Jahre alt und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein. Er soll dunkelblonde bis braune Haare haben und kräftig sein. Auffällig, so die Zeugen, sollen möglicherweise erweiterte Pupillen gewesen sein. Bekleidet war er offenbar mit einer schwarzen Jacke. Auf der linken Schulter soll sich die Aufschrift "North...." befunden haben. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Jacke der Marke "The North Face". Er soll deutsch gesprochen haben.

Mit Hilfe der Zeugin konnte das Phantombild gefertigt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur abgebildeten Person oder dem Tatgeschehen geben können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

