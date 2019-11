Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch- Autobahn 5- BMW-Fahrerin bei Auffahrunfall unter Sattelauflieger verkeilt

Malsch (ots)

Eine 69-jährige BMW-Fahrerin ist am Dienstag um 10.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Norden lebensgefährlich verletzt worden. Ein 38-jähriger Sattelzug-Fahrer wechselte zum Überholen vom rechten von drei Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen. Die 69-jährige BMW-Fahrerin, die auf mittleren Fahrstreifen unterwegs war, übersah den vor ihr deutlich langsamer fahrenden Sattelzug und fuhr von hinten auf. Durch die Aufprallgeschwindigkeit verkeilte sich das Auto unter dem Sattelauflieger. Die 69-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bildete sich zeitweise ein Stau von circa acht Kilometern Länge. Der rechte Fahrstreifen ist aktuell noch gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Malsch war mit sechs Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort

