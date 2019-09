Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Westhessen - "Brummis im Blick"

Wiesbaden (ots)

"Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" - Großkontrolle auf der BAB 3, Bundesautobahn 3, TuR Medenbach West, 12.09.2019, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

(ge)Am Donnerstag fand der bundesweite Kontrolltag der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" statt. Ziel dieser Aktion war die flächendeckende und konzentrierte Überwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs, um auf die besonderen Risiken und Gefahren dieser Gruppe aufmerksam zu machen. Anlässlich des bundesweiten Aktionstages führte das Polizeipräsidium Westhessen auf der A 3 zwei LKW-Kontrollen durch.

Eine der Kontrollen wurde zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Medenbach eingerichtet. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Westhessen kontrollierten hier gemeinsam mit Verkehrskräften der Frankfurter Polizei, dem Hauptzollamt Darmstadt, dem Bundesamt für Güterverkehr und TÜV Hessen rund 45 Lkw und Sprinter. Dabei konnten unter anderem, zum Teil schwerwiegende, Mängel an Fahrzeugen oder auch in mehreren Fällen ein falsches Sichern von Ladung festgestellt werden. In drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, unter anderem wegen eines Mangels an der Bremsanlage, welcher von einem ebenfalls in die Kontrolle eingebundenen Sachverständigen festgestellt wurde. Weiterhin wurden die Fahrzeuge auf Maße und Gewicht überprüft. Hier wurde bei vier Fahrzeugen ein Überschreiten der erlaubten Gesamtlast und Höhe festgestellt. Des Weiteren wurden sieben Verstöße gegen Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) erkannt. In einem Fall wurde ein illegaler Aufenthalt festgestellt. Insgesamt wurden so weitere sechs verkehrsfremde Straftaten aufgedeckt.

Des Weiteren erfolgte eine Überwachung des Lkw-Überholverbotes in Höhe der Tank-und Rastanlage Medenbach-Ost mit anschließender Anhaltekontrolle auf dem Parkplatz-Theißtal West. Hier mussten gegen 16 Verkehrsteilnehmer Bußgeldverfahren eingeleitet werden. 13 Fahrzeuge verstießen gegen das dortige Überholverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell