Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht Zeugen nach Brand an einem Parkscheinautomat und zwei Müllcontainern - Hilden - 1909027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (05. September 2019) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Hilden gerufen. Gegen 01:30 Uhr brannten am Nove-Mesto-Platz ein Parkscheinautomat und ein Restmüllcontainer in voller Ausdehnung. Ein weiterer danebenstehender Restmüllcontainer wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde. Dennoch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro.

Die Brandursache ist bisher unklar. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell