POL-ME: Warnung für Hundebesitzer (Mettmann) -1909025

Polizei Mettmann

Warnung für Hundebesitzer (Mettmann)

Mettmann

Bereits zweimal rückte die Polizei der Wache Mettmann heute aus, weil Bürger Hinweise darauf hatten, dass jemand möglicherweise giftige Köder ausgelegt und. Sowohl im Bereich Klutenscheuer als auch an der Talstraße/ Große Furt wurden Frikadellen gefunden, die im Inneren mit einem blauen Granulat gefüllt waren. Vom Aussehen her könnte es sich um einen giftigen Blumendünger handeln; eine genaue Untersuchung steht allerdings noch aus. Bisher ist zum Glück, so unser aktueller Kenntnisstand, kein Tier deswegen zu Schaden gekommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bitte achten Sie auf Ihre Tiere! Sollten Sie weiterführende Hinweise haben, so melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Mettmann unter 02104-9826250.

