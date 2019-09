Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. 50-Jähriger mit Flasche verletzt, Wiesbaden, Bleichstraße, 11.09.2019, gg. 19.55 Uhr

(ho)Bei einer Auseinandersetzung in der Bleichstraße ist gestern Abend ein 50-jähriger Mann mit einer Flasche am Kopf erheblich verletzt worden. Zuvor war es aus bisher nicht genau geklärten Umständen zu einem Streit mit einer 42-jährigen Frau gekommen. Die Frau griff dabei schließlich zu der Flasche und schlug sie gegen den Kopf des 50-Jährigen. Dieser erlitt dabei tiefe Schnittwunden und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 42-Jährige wurde festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Was genau zu der Auseinandersetzung geführt hat, muss noch von der Polizei geklärt werden.

2. Unbekannter droht mit Messer, Wiesbaden, Rheinstraße, 11.09.2019, 11.35 Uhr

(ho)Ein bisher unbekannter Mann hat gestern Vormittag in der Rheinstraße eine 50-jährige Frau mit einem Messer bedroht. Der Täter hatte sich zuvor Zugang zum unverschlossenen Führerhaus des Lkw der Frau verschafft, um dort möglicherweise etwas zu stehlen. Dabei wurde der Mann von der Frau ertappt und zur Rede gestellt. Daraufhin holte der Mann das Messer hervor und flüchtet schließlich aus dem Führerhaus über den Luisenplatz. Er wurde als ca. 26 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, schlank, mit Dreitagebart und dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenshirt, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Basecap. Der Mann sprach sowohl russisch als auch deutsch. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Festnahmen nach Farbschmierereien, Wiesbaden, Wallufer Platz, 11.09.2019, gg. 23.05 Uhr

(ho)Gestern am späten Abend wurden im Bereich des Wallufer Platzes fünf junge Leute festgenommen, die verdächtig sind, an unterschiedlichen Stellen Farbschmierereien hinterlassen zu haben. Eine Zeugin berichtete gegen 23.05 Uhr von mehreren dunkel gekleideten Personen, die mit Spraydosen hantieren würden. Eine Streifenwagenbesatzung wurde daraufhin im beschriebenen Bereich auf eine Gruppe junger Leute aufmerksam, die zunächst davonliefen. In einer Gaststätte konnten die Verdächtigen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren dann schließlich angetroffen werden. Sie hatten Spraydosen, Schablonen, Handschuhe und andere Utensilien bei sich, die sichergestellt wurden. Bei einer Absuche im Bereich Erbacher Straße, Hallgarter Straße und am Wallufer Platz fanden Polizeibeamte im Anschluss entsprechende Schriftzüge. Nach den Maßnahmen auf dem Revier wurden alle Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Geschädigte, die auf frische Farbschmierereien in diesem Bereich aufmerksam werden, melden sich bitte bei der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Einbruch in Bürogebäude, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 11.09.2019, 04.25 Uhr

(ho)In der Nacht zum Mittwoch haben zwei Einbrecher die Tür zu einem Bürogebäude aufgebrochen und dabei einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht. Ein erster Versuch an einer Zugangstür des Gebäudes scheiterte, sodass die Täter einen zweiten Anlauf nahmen. Die zweite Tür wurde durch die Täter zwar geöffnet, jedoch brachen die Täter ihr Vorhaben ab, ohne das Gebäude zu betreten. Die Einbrecher wurden bei der Tat gefilmt; eine Person ist ca. 1,75 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale Figur und trug graue Bekleidung sowie Handschuhe. Sein Komplize ist von ähnlicher Statur und trug eine dunkle Jogginghose mit einem hellen Logo auf dem linken Oberschenkel. Außerdem war er mit einer Kapuzenjacke mit weißen Ärmelbündchen bekleidet. Beide Täter hatten sich mit Schals vermummt und trugen Baseballkappen mit weißen Schilden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Motorradfahrer schwer verletzt, Wiesbaden, Klarenthaler Straße/Kurt-Schumacher-Ring, 11.09.2019, gg. 15.40 Uhr

(ho)Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Klarenthaler Straße Ecke Kurt-Schumacher-Ring schwer verletzt worden. Den Ermittlungen zufolge war eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW auf der Klarenthaler Straße in Richtung Klarenthal unterwegs und wollte nach links in den Kurt-Schumacher-Ring abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer mit seiner Honda, die daraufhin gegen die rechte Fahrzeugseite des BMW prallte. Der 52-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das Motorrad krachte im weiteren Verlauf des Unfalles noch gegen einen im Kreuzungsbereich fahrenden VW Golf einer 57-jährigen Autofahrerin. Der verletzte Motorradfahrer wurde nach dem Unfall stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

6. Fahrradfahrer flüchtet zu Fuß nach Unfall, Wiesbaden, Bismarckring/Bleichstraße, 11.09.2019, gg. 21.35 Uhr

(ho)Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ist gestern Abend ein Jugendlicher zu Fuß vom Unfallort im Bismarckring geflüchtet. Zuvor war ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo von der Bleichstraße aus in den Bismarckring abgebogen. Kurz nach dem Abbiegen fuhr plötzlich der jugendliche Fahrradfahrer auf die Fahrbahn, offensichtlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Der Fahrradfahrer krachte mit dem Auto zusammen und wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Nachdem er auf die Straße gestürzt war, flüchtete der verletzte Fahrradfahrer gemeinsam mit einem Begleiter zu Fuß von der Unfallstelle. Dabei ließen sowohl der Unfallverursacher als auch sein Begleiter die zuvor benutzten Fahrräder vor Ort liegen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden der auf über 1.600 Euro geschätzt wird. Der flüchtige Unfallbeteiligte wurde als ca. 14 bis 17 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, sehr schlank, mit dunklem Haar und einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Er trug zum Unfallzeitpunkt ein weißes T-Shirt, eine dunkle, lange Hose, blaue Turnschuhe, eine dunkle Jacke und eine rote Basecap. Sein Begleiter habe eine ähnliche Statur und sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Kloster-Ruine, Oestrich-Winkel, Johannisberger Klause, Samstag, 31.08.2019 bis 11.09.2019, 16:15 Uhr

(fs)In der Zeit zwischen Samstag, 31.08.2019 und Mittwoch, 11.09.2019, 16:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter mit brachialer Gewalt in verschiedene Räumlichkeiten der unbewohnten Kloster-Ruine in Oestrich-Winkel ein. Dort beschädigten die Täter mehrere alte Holztüren und entwendeten unter anderem eine Kabeltrommel. Weiteres Diebesgut wurde durch die Täter zum Abtransport bereitgelegt aber nicht entwendet da diese bei der Tat gestört wurden. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Den Einbrechern gelang es, sich unerkannt vom Tatort zu entfernen. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06722 / 9112 -0 zu melden.

2. E-Scooter angehalten, Geisenheim, Winkeler Straße, Mittwoch, 11.09.2019, 13:10 Uhr

(fs)Gestern Mittag wurde ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser mit seinem Gefährt ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Im Rahmen der Maßnahme konnte bei dem 18-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden, für welche er sich nun ebenfalls verantworten muss. Durch Beamte der Polizeistation Rüdesheim wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

3. LKW beschädigt, Lorch, Landesstraße 3397, Dienstag, 10.09.2019, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 12.09.2019, 04:15 Uhr

(fs)Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag einen auf einem Schotterparkplatz an der Landesstraße 3397 geparkten weißen LKW beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden ist. Dabei zerstörten die Täter eine der Scheiben des LKW, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06722 / 9112 -0 zu melden.

