Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall - drei Fahrzeuge beschädigt - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine leicht verletzte Frau und drei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der am Samstagmittag, 19.10.2019, in Wutöschingen passierte. Eine 79 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte gegen 14:25 Uhr aus der Degernauer Straße die L 163a/Erzinger Straße queren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Klettgau fahrenden 62 Jahre alten Dacia-Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten, in der Folge wurde der Opel noch gegen einen Mazda geschleudert. Die Opel-Fahrerin kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sie erlitt leichte Verletzungen. Am Opel wurde ein Blechschaden von rund 3000 Euro verursacht, am Dacia dürfte Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden sein und der Mazda wurde nur geringfügig beschädigt. Auch ein am Dacia mitgeführter Wohnwagen musste abgeschleppt werden, da an diesem die Anhängerkupplung gebrochen war.

