Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholkontrolle - zahlreiche Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein führte in der Nacht zum Sonntag, 20.10.2019, auf der B 532 an der Palmrainbrücke Alkoholkontrollen durch. Dabei wurden fünf Autofahrer ertappt, die unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss standen. Den Anfang machte gegen 01:50 Uhr ein 27 Jahre alter Peugeot-Fahrer, der sowohl positiv auf Alkohol- (0,6 Promille), als auch auf illegale Drogen (Kokain) getestet wurde. Gegen 02:40 Uhr wurden zwei weitere Autofahrer beanstandet. Ein 30-jährige hatte gut 1,6 Promille intus, ein 31 Jahre alter Mann 0,5 Promille und einen positiven Befund auf THC. Außerdem führte dieser noch eine geringe Menge von Marihuana und Haschischharz mit. Um 04:30 Uhr erwischte es einen 30 Jahre alten VW-Fahrer mit 0,5 Promille. Kurze Zeit später nochmals einen 23-jährigen Seat-Fahrer, bei dem der Alkomat einen Wert von über 1,2 Promille anzeigte.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Abicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell