Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Überschlag endet mit Totalschaden - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Den Überschlag seines Autos hat der Fahrer am Freitagmittag, 18.10.2019, auf der A 98 bei Binzen mit leichten Verletzungen überstanden. Der 59-jährige hatte gegen 13:45 Uhr beim Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über seinen Lexus verloren und war ins Schleudern geraten. Der Wagen drehte sich auf der nassen Fahrbahn und rutschte rückwärts eine Böschung hoch, wo der Pkw mit einem Baum kollidierte. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf der Seite liegen. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus seinem völlig demolierten Wagen. Er kam ins Krankenhaus. Er zog sich nur leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Weil am Rhein und Eimeldingen im Einsatz.

