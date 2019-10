Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auf Auffahrunfall folgt Auffahrunfall - ein Insasse klagt über Rückenschmerzen

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 18.10.2019, folgte in Lörrach auf einen Auffahrunfall ein zweiter. Trotz erheblicher Sachschäden gingen die Unfälle glimpflich ab. Ein Insasse klagte über Rückenschmerzen. Der erste Zusammenstoß ereignete sich gegen 19:20 Uhr an der Kreuzung "Hasenloch". Vier Pkws waren involviert. Ein 37 Jahre alter Fiat-Fahrer hatte diesen verursacht und schob drei weitere Fahrzeuge ineinander. Sein Wagen blieb auf Strecke und war nicht mehr fahrbar. Der Verkehr kam deshalb ins Stocken, was gegen 19:45 Uhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer zu spät erkannte. Er krachte einem Vorausfahrenden ins Heck. In diesem Wagen klagte die 61 Jahre alte Beifahrerin über Rückenschmerzen. Der durch die Unfälle entstandenen Sachschäden dürften bei rund 17000 Euro liegen.

