Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflüchtiger kehrt mit gut einem Promille zur Unfallstelle zurück

Freiburg (ots)

Mit etwa einem Promille intus ist am Freitagabend, 18.10.2019, in Lörrach ein Unfallflüchtiger zur Unfallstelle zurückgekehrt. Der 38-jährige hatte gegen 20:15 Uhr in der Kreuzstraße einen geparkten Audi gestreift. Er fuhr weiter. Ein Zeuge merkte sich aber das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Noch bevor die Beamten an der Unfallstelle waren, kehrte der mutmaßliche Unfallverursacher wieder zurück. Da bei ihm Atemalkohol wahrnehmbar war, wurde ein Alcomatentest gemacht, der einen Wert von gut einem Promille anzeigte. Da der Mann aber sagte, nach dem Unfall noch was getrunken zu haben, wurde zwei Blutentnahmen angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden lag bei rund 1500 Euro je beteiligtes Fahrzeug.

