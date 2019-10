Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtrag zur Meldung "Grillparty ohne Einladung" vom 18.10.2019: Schubkarre sowie Spirituosen unter Diebesgut

Freiburg (ots)

Im Fall des Gartenhausaufbruchs in der Zeit von 10. bis 17.10.2019, am Gottenheimer Bergle, nahe dem Wasserreservoir, gab der Geschädigte im Nachhinein an, dass ihm eine größere Menge Alkoholika, insbesondere Kaiserstühler Wein, diverse Spirituosen, sowie eine ältere Schubkarre entwendet wurden. Diese wurde durch die Täter vermutlich zum Transport der entwendeten Getränke verwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bötzingen unter Tel. 07663 60530.

