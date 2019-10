Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Wasenweiler: Sperrung der Ortsdurchfahrt in Wasenweiler

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.10.2019, kam es zwischen 1.15 Uhr und 2.15 Uhr zu einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Wasenweiler. Aufgrund der Steigung der Burgunderstraße setzte ein Bus mit dem Heck auf der Fahrbahn auf und fuhr sich fest. Erst unter zur Hilfenahme eines Pkw und mehrerer Holzbalken konnte der Bus wieder in Gang gebracht werden. An der Straße entstand leichter Schaden, Personen wurden keine verletzt.

