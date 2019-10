Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Heißes Fett gerät in Brand - keine Verletzten

Zum Glück nur Inventarschaden entstand am Sonntagabend (20. Oktober), kurz nach 21.15 Uhr, bei einem Küchenbrand im Spechtweg. Dort war während des Kochens heißes Fett auf dem Herd in Brand geraten. Da es den Bewohnern nicht gelang, das Feuer zu löschen, musste die Feuerwehr eingreifen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an der Küchenzeile wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

