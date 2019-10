Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 29-Jähriger von unbekannten Tätern angegriffen und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Von unbekannten Tätern angegriffen und dabei schwer verletzt worden ist ein 29-Jähriger am Samstag, 19.10.2019, gegen 6.30 Uhr in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand war er zu Fuß auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle Johanneskirche, als er von drei Männern im Alter von etwa 25 Jahren zunächst angesprochen und dann angegriffen wurde. Nachdem die Männer von ihm abließen und sich in unbekannte Richtung entfernten, stieg der Geschädigte in eine Straßenbahn der Linie 3 Richtung Haid, wo er von Zeugen blutend aufgefunden wurde.

Der 29-Jährige, der unter anderem Schnittverletzungen erlitt, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern - nach Angaben des Geschädigten möglicherweise marokkanischer oder tunesischer Herkunft - blieb ohne Ergebnis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tathergang oder Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

