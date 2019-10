POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Vorfahrtsverletzung - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, den 20.10.2019 kam es gegen 10:45 Uhr vormittags in Lenzkirch zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 62-jähriger Pkw-Führer, welcher von der L156/Grabenstraße kommend, in die B315/Freiburger Straße einbiegen wollte, missachtete die dortige Vorfahrtsregelung und kollidierte seitlich mit einem 91-jährigen Pkw-Führer, welcher ordnungsgemäß die Freiburger Straße aus Richtung Saig kommend befuhr.

Die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzte sich in Folge der Kollision leicht und wurde in ein nahe gelegenes Krankhaus transportiert. Die Verletzungen des 91-Jährigen Pkw-Lenkers fielen schwerer aus. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eines der umliegenden Kliniken verbracht werden.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, weshalb sie vor Ort abgeschleppt werden mussten.

