POL-FR: Taxifahrer bestohlen - Zeugenaufruf

Weil am Rhein

- Friedlingen

Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht zwei flüchtige Tatverdächtige, welche am Samstag, 19.10.2019, gegen 22 Uhr, auf der Hauptstraße in Weil-Friedlingen einen Taxifahrer bestohlen haben. Zeugen zufolge habe der Taxifahrer seinen Fahrgästen beim Einladen der Gepäckstücke geholfen und wurde durch einen der Täter kurzzeitig abgelenkt, während der zweite Täter auf der Fahrerseite die Tür öffnete und das Portemonnaie mit den Geschäftseinnahmen entwendete. Beide Tatverdächtige flüchteten dann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Einer der Tatverdächtigen wird folgendermaßen beschrieben: - Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmale Statur, schwarze Haare und dunkle Bekleidung

Sachdienliche Hinweise werden durch das Polizeirevier Weil am Rhein unter Tel. 07621 9797-0 entgegengenommen.

Stand: 20.02.2019, 10.35 Uhr

FLZ / PK

