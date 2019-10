Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Baum fällt auf gepartes Fahrzeug

Freiburg (ots)

Weil am Rhein

- Otterbach

Vermutlich aufgrund des starken Windes stürzte am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, ein circa zehn Meter hoher Baum direkt auf die Motorhaube eines geparkten Fahrzeuges. Verletzt wurde bei diesem Vorfall zum Glück niemand. Es entstand am Fahrzeug ein hoher Sachschaden. Der Baum musste durch die Feuerwehr in mehrere Stücke zerteilt und von der Straße entfernt werden.

Stand: 20.10.2019, 10.30 Uhr

FLZ / PK

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell