POL-RT: Exhibitionist gesucht (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einen Exhibitionisten, der am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, vor dem Eingang zum Friedhof in der Ebershaldenstraße aufgetreten ist, sucht das Polizeirevier Esslingen. Einer jungen Frau, die auf einer Bank an der dortigen Grünfläche saß, fiel der Unbekannte auf, als er sich auf die Bank daneben setzte und sie permanent anstarrte. Schließlich onanierte er vor ihr. Als die 19-Jährige weglief, ging der Verdächtige über die Urbanstraße stadtauswärts davon. Er war etwa 35 Jahre alt, 175 cm groß, hatte eine kräftige bis dickliche Statur,einen leichten Buckel, dunkle, kurze, volle Haare und einen sonnengebräunten, dunkleren Teint. Er trug eine blau/weiß-karierte, kurze Hose und ein blau/weißes Shirt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 zu melden. (ak)

