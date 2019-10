POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Zwei Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht zum Freitag, 18.10.2019, wurde in zwei Gebäude in WT-Tiengen eingebrochen. Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen. Betroffen waren eine Firma und ein Gemeindehaus in der Schwarzenbergstraße. Während im Gemeindehaus nichts gestohlen wurde, kamen aus den Büros der Firma Bargeld weg. Allerdings übersteigt der entstandene Sachschaden an den Gebäuden den Diebstahlsschaden bei weitem. In beiden Objekten wurden zahlreiche Türen im und am Gebäude aufgebrochen und beschädigt. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Die Tatzeit kann auf Donnerstagabend, 23:00 Uhr, bis Freitagmorgen eingegrenzt werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, zu melden.

