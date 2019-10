Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Betäubungsmittel und verbotenes Messer bei Polizeikontrolle festgestellt

Lenzkirch: Nach Unfall unerlaubt entfernt - Zeugen gesucht

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD - (2 Meldungen)

Titisee-Neustadt: Betäubungsmittel und verbotenes Messer bei Polizeikontrolle festgestellt

Aufgefallen war ein junger Mann einer Polizeistreife Am Postplatz in Titisee-Neustadt, als dieser versuchte, einen Joint vor den Augen der Beamten zu verbergen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden weitere Betäubungsmittel und ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden, weshalb der 20-jähirge sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten muss.

Lenzkirch: Nach Unfall unerlaubt entfernt - Zeugen gesucht

Am 17.10.2019, zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr, wurde ein grauer VW Touran auf dem Parkplatz eines Hotels im Hochfirstweg in Lenzkirch durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

