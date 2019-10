Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - eine Person eingeklemmt und schwer verletzt - Frontalzusammenstoß - Sperrung B 317 Feldberg - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Feldberg, B 317, Feldbergpassstraße

Am Sonntag, den 20.10.2019 kam es gegen 09:00 Uhr vormittags auf der B317 bei Feldberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Eine 38-jährige Pkw-Führerin kollidierte in einem Kurvenbereich mit einem 84-jährigen entgegenkommenden Pkw-Lenker. Die Pkw-Führerin wurde in Folge der Kollision schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die hinzugerufene Feuerwehr mittels Rettungsschere aus ihrem Pkw geborgen werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein nahe gelegenes Klinikum transportiert. Der Pkw-Führer wurde leicht verletzt und ebenfalls in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht.

An beiden beteiligten und nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt und die Straße hierzu gesperrt werden. Durch einen technischen Defekt an der Reinigungsmaschine verzögerte sich Freigabe der durch die Unfallaufnahme für ca. drei Stunden voll gesperrten B317 erheblich.

Aufgrund der vor Ort festgestellten Spurenlage kann derzeit noch keine sichere Aussage über die Unfallursache getroffen werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651 9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

