Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Alheim/Baumbach - Am Dienstag (08.10.), gegen 14:27 Uhr, streifte eine Pkw-Fahrerin - VW - aus Alheim im Vorbeifahren den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw-Skoda aus Ronshausen, welcher in der Braacher Straße abgestellt wurde. Das Fahrzeug aus Alheim war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

