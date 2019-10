Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Wasenweiler: Betrunkene Autofahrer

Freiburg (ots)

Am Samstag,19.10.2019, konnte die Polizei Breisach gleich mehrere erheblich alkoholisierte PKW-Fahrer feststellen. Gegen 23 Uhr erreichte ein 59-jähriger Pkw -Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Breisach einen Atemalkoholwert von 2,08 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, zudem wurde sein Führerschein einbehalten und er muss mit einer Anzeige rechnen. Etwa eine halbe Stunde später wurde auf der Verbindungsstraße zwischen Merdingen und Wasenweiler, im zur Zeit ohnehin gesperrten Bereich, ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Der 30-jährige Fahrer dieses Pkw erreichte einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille. Auch er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell