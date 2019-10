Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 20.10.2019, kam es auf verschiedenen Wanderparkplätzen im Revierbereich Breisach zu Pkw-Aufbrüchen. Zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr ereignete sich ein Aufbruch auf dem Parkplatz zum Vogelsang, ein anderer zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz in Ihringen im Liliental. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein weiteres Fahrzeug mit Aufbruchspuren gegen 15.00 Uhr ebenfalls am Vogelsang festgestellt. Seitens der Polizei ergeht der Hinweis an die Bevölkerung, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu belassen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Breisach zu melden, Telefon: 07667/911 70.

