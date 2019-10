Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beim Abbiegen übersehen - zwei leicht Verletzte - 15000 Euro Sachschaden

Mit seinem Mercedes befuhr am Freitag, 18.10.2019, gegen 11.30 Uhr, ein 53 Jahre alter Mann die Hohe-Flum-Straße und beabsichtigte, nach links auf das Gelände eines Autohauses abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 25 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrer leicht verletzten. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro, am Golf 4000 Euro.

