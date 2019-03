Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall durch Reifenplatzer

A63-Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ereignete sich auf der Autobahn A63 bei Kaiserslautern ein Verkehrsunfall infolge eines Reifenplatzers. Durch den Reifenschaden geriet der 24-jährige Fahrer eines BMW von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Schutzplanke. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und kam letztendlich im Grünstreifen quer zur Fahrbahn zum stehen. Der Fahrer wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Totalschaden, weshalb es vor Ort durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt wurde. Durch die Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn wurde die Unfallstelle gesichert und gereinigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

