Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Polizei nimmt Mann nach Streit in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Zu einer Schlägerei kam es am Samstagmittag, 19.10.2019, gegen 15.40 Uhr, zwischen zwei Männern am Bahnhof. Im Bereich Scheffelstraße/ Bahnhofsstraße befanden sich mehrere Personen. Zwei davon schlugen sich, die anderen versuchten, die Streithähne zu trennen. Von den Beamten wurde schlussendlich der Streit beendet. Wie sich herausstellte, ging der 45 Jahre alte Mann aus ungeklärten Gründen auf seinen 40 Jahre alten Kontrahenten los. Der Angreifer wollte sich nicht beruhigen und wurde von der Polizei mit Hanschließen geschlossen. Daraufhin ließ er sich auf den Boden fallen, so dass er mit dem Kopf hart auf dem Boden aufschlug. Beide Beteiligten wurden anschließend vom DRK behandelt und der 45-jährige mit polizeilicher Hilfe ins Krankenhaus verbracht. Da keine stationäre Aufnahme nötig war und der 45-jährige sich durchgehend gegen jeglichen Einsatz der Beamten und der Rettungskräfte wehrte, wurde eine Blutprobe richterlich angeordnet und der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

