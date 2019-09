Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch Am Ziegelteich

Wolfsburg (ots)

Zwischen Sonntag, 15.09., 12:00 und Samstag, 21.09., 17:00, nutzten Unbekannte die Urlaubsabwesenheit der Geschädigten aus, um in der Straße Am Ziegelteich, gewaltsam in ihre Wohnung einzubrechen. Die Unbekannten kletterten auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Räume und hebelten die dortige Tür zum Wohnzimmer auf, um sich anschließend unter anderem des vorgefundenen Schmucks zu bedienen. Anschließend konnten sie unerkannt vom Tatort flüchten.

