Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Goethestraße

Wolfsburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft, kam es zwischen Donnerstag, 19.09., 20:00 und 20.09., 12:30 Uhr, in der Goethestraße. Die bislang unbekannten Täter schlugen an der Gebäuderückseite die Scheibe eines Fensters ein, kletterten in die Geschäftsräume und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

