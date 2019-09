Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weiterer Diebstahl von hochwertigen Kompletträdern

Wolfsburg (ots)

In der Hermann-Ehlers-Straße in Detmerode montierten Unbekannte in der Zeit vom 18.09., 20:30 und 19.09., 07:50 Uhr, alle vier Räder von einem VW Touareg ab und ließen ihn auf Steinen und Holzblöcken aufgebockt zurück. Unter Mitnahme der 3.500,-EUR teuren Räder flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

