Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Wohnungseinbruch in der Aachener Straße

Wolfsburg (ots)

Mittels eines noch unbekannten Gegenstandes manipulierte ein Unbekannter zwischen dem 10. und 18.09. am Schloß einer Wohnungstür in der Aachener Straße. In die Wohnung des Geschädigten gelangte er dadurch allerdings nicht und flüchtete unverrichteter Dinge vom Tatort.

