POL-WOB: Balkon-Einbrecher am Klieversberg aktiv - Zeugen gesucht

Wolfsburg, Röntgenstraße 19.09.19, 22.15 Uhr

Am späten Donnerstagabend stiegen zwei unbekannte Täter über einen Balkon in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Klieversberg ein. Als die beiden Täter auf die bereits schlafende Bewohnerin trafen und diese sofort aufschrie, flüchtet das Duo umgehend ohne Beute aus der Wohnung. Den Ermittlungen nach erklommen die Unbekannten um 22.15 Uhr zunächst den Balkon der Hochparterre-Wohnung in der Röntgenstraße. Hier brachen sie ein Fenster gewaltsam auf und stiegen in das Wohnzimmer ein.

Als die beiden Täter mit ihren Taschenlampen flüchten, werden sie ebenfalls von Anwohnern beobachtet, die sofort die Polizei alarmieren. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen, die zu Fuß in Richtung Semmelweißring oder Braunschweiger Straße flüchteten, verlief jedoch ohne Erfolg. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05361-46460.

