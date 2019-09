Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Strecke zwischen Danndorf und Vorsfelde nach Lkw-Unfall wieder freigegeben

Wolfsburg (ots)

Landesstraße 647 zwischen Danndorf und Vorsfelde 19.09.19, 07.30 bis 12.30 Uhr

Nach einem morgendlichen Lkw-Unfall auf der Landesstraße 647 zwischen Danndorf und Vorsfelde ist die Unfallstelle nach einer Bergung durch eine Spezialfirma wieder freigegeben. Den Ermittlungen nach war um 07.30 Uhr ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Dessau in Sachsen-Anhalt auf gerade Strecke in Richtung Vorsfelde mit seinem mit Baumaterial beladenen Gespann aus bislang ungeklärter Ursache auf den nicht befestigten Grünstreifen gefahren. Danach geriet der Lkw-Fahrer ins Schlingern, so dass der Anhänger umkippte und den rechten Fahrstreifen versperrte. Der 42-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Eine Spezialfirma richtete den Anhänger wieder auf und räumte die Unfallstelle. Die Landesstraße 647 blieb in der Zeit bis 12.30 Uhr voll gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

