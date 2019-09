Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, John-F.-Kennedy-Allee 26.08.2019, 08.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin, der sich bereits am Montag, dem 26. August diesen Jahres am Vormittag, gegen 08.30 Uhr auf der John-F.-Kennedy-Allee ereignete. Beteiligt waren hier eine Fahrrad- und eine PKW-fahrerin. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang wurde bekannt, dass sich weitere Zeugen am Unfallort befanden, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, aber deren Personalien nicht aufgenommen wurden. Daher bitten die Beamten des 7. Fachkommissariats, dass die Zeugen des Unfalls, sich bei den Beamten melden. Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 1204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell