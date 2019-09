Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Flechtorf: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Flechtorf, Beienroder Straße 17./18.09.19

Durch ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster stiegen Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Flechtorf in ein Wohnhaus ein. Bisher steht nicht fest, ob die Täter auch Beute machten. Die Unbekannten nutzten den Kurzurlaub der Inhaber für ihre Zwecke aus. Ein Nachbar hatte die Tat bemerkt und die Polizei verständigt. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei in Lehre unter der Rufnummer 05308-406990.

