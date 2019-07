POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 19./20./21.07.2019 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Vom 19.07.2019 - 21.07.2019

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Körperverletzungen/ Widerstand ---

Lüneburg --- Dauergast bei der Polizei

Gleich mehrfach beschäftigte ein 43-jähriger Lüneburger die Polizei. Bereits am Donnerstag-Abend geriet er Beim Benedikt in Streit mit einem 45-Jährigen und verletzte diesen im Gesicht. Am Freitag-Vormittag kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin und zu einem erneuten Polizeieinsatz. Dem Aggressor wurde durch die Beamten ein Platzverweis erteilt.

Da er sich auch an diese Regel gleich mehrfach nicht halten konnte, mussten die Polizeibeamten erneut eingreifen und suchten den Verursacher auf. Dieser reagierte ungehalten und versuchte, die Polizisten zu schlagen und zu beißen.

Bis zum nächsten Morgen musste der Verursacher nach Entscheidung eines Richters dann zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen, außerdem erwarten ihn nun gleich mehrere Strafanzeigen.

--- Trunkenheitsfahrten ---

Unter Alkohol- und vermutlich auch Betäubungsmitteleinfluss stand eine 37-jährige aus dem Landkreis Lüneburg, als sie in der Nacht zu Samstag mit ihrem VW Golf die Hamburger Straße befahren hat und kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. Während ihr Auto am Anhalteort stehen bleiben musste, durfte die Beschuldigte zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeidienststelle.

--- Einbrüche ---

Lüneburg - gleich mehrere Imbisse aufgehebelt

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Imbisswagen im Häcklinger Weg durch Einbrecher angegangen. Die Verkaufsklappe wurde aufgehebelt und aus dem Inneren wurden Bargeld und Getränke erbeutet.

In der Folgenacht brachen noch unbekannte Täter in die Grillhütte einer Schule in der Walter-Bötcher-Straße ein. Der Innenraum der Hütte wurde verwüstet. Vermutlich wurden auch Gegenstände entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215

--- Raub ---

Lüneburg/ Oedeme - Mann von drei Jugendlichen beraubt

Bereits am Freitag gegen 15:15 Uhr kam es in Lüneburg, Vor dem Weißen Berge, zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 39-jährigen Lüneburgers. Zunächst verlangten die drei mutmaßlich jugendlichen Täter die Herausgabe von Geld und Handy. Da das Opfer der Aufforderung nicht freiwillig nachkam, wurde er geschlagen und getreten, um ihm anschließend das Portemonnaie wegzunehmen. Die Täter konnte flüchten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215

--- Diebstahl ---

Lüneburg --- Clamartpark

Opfer eines Diebstahles ist am Freitag gegen 08:45 Uhr ein 68-Jähriger im Clamartpark geworden. Auf einer Parkbank sitzend wurde er in ein Gespräch verwickelt und wurde dann unter einem Vorwand dazu gebracht, sein Portemonnaie hervorzuholen. Dieses wurde ihm entrissen, der Täter (ca. 50 Jahre alt, schwarze Haare, Basecap) flüchtete unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215

Lüneburg --- Reifendiebe

Auf dem Gelände eines Autohauses in der August-Horch-Straße demontierten unbekannte Täter alle Reifen eines VW Passat, um diese zu entwenden.

--- Geschwindigkeitskontrollen ---

Lüneburg --- "Raser" unterwegs

Am Nachmittag kontrollierte die Polizei für etwa eine Stunde lang die Geschwindigkeit in der Konrad-Adenauer-Straße. Insgesamt wurden 13 "Raser" festgestellt. Spitzenreiter war ein 28-jähriger Lüneburger, der mit 94 km/h erwischt wurde. Lediglich 50 km/h sind erlaubt. Auffällig wurde zudem ein "Mofa"-Fahrer. Dieser wurde bereits vor einigen Monaten erwischt, weil sein "Mofa" schneller fuhr, als erlaubt. Daraus hatte der 62-Jährige offensichtlich nicht gelernt. Im Rahmen der Kontrollen wurde er mit seinem getunten Zweirad mit 68 km/h gemessen, obwohl es eigentlich nur 25 km/h fahren dürfte. Da er zudem keinen Führerschein besitzt, muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Zeitraum: Freitag, 19.07.2019 bis Sonntag, 21.07.2019

Glück im Unglück Ein 29-jähriger Mann befuhrt am Freitag, gegen 21:57 Uhr, die Landesstraße von Suhlendorf in Richtung Soltendieck, als er alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkommt. Der Pkw stößt frontal gegen einen Baum, überschlugt sich und bleibt auf der Beifahrerseite liegen. Der Mann konnte selbstständig den Pkw verlassen. Er zog sich lediglich eine blutende Kopfverletzung zu. Er gab an Alkohol konsumiert zu haben, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die angebrachten Kennzeichen sind nicht für diesen Pkw ausgegeben. Es wurden Strafverfahren bzgl. Straßenverkehrsgefährdung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und Urkundenfälschung eingeleitet. (Anlage Bilder)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am Samstag, gegen 14:40 Uhr, befand sich ein 33-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in Bad Bevensen, Röbbeler Straße, obwohl er ein Hausverbot hat. Er hat auch anwesende Kundinnen durch grabschen sexuell belästigt. Der Beschuldigte kam einem Platzverweis nicht nach und leistete gegen die Ingewahrsamnahme Widerstand, in dem er mit dem Fuß in Richtung der einschreitenden Beamten trat. Er verbrachte seine Zeit bis Mitternacht in einer Zelle in Uelzen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessung Zwischen 14:00 und 16:00 Uhr wurde am Samstag auf dem Uhlenring in Uelzen zwischen den Abfahrten Bad Bodenteich und Holdenstedt eine Kontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 14 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Als schnellstes Kfz. wurde ein Porsche mit gemessenen 149 km/h, Fahrer männlich, 55 Jahre festgestellt.

Verkehrskontrolle Freitag wurden zwischen 10:30 und 12:30 Uhr in Suhlendorf und Bad Bodenteich mobile Kontrollen zur Verhinderung von Ablenkungen durch Nutzung elektronischer Geräte und die Nutzung von Rückhaltesystemen durchgeführt. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und drei Verwarnungen ausgesprochen.

Uneinsichtig Im Rahmen eines Einsatzes in der Rademacherstraße störte am Samstag, gegen 02:20 Uhr, eine 17-jährige Betroffene vehement die Sachverhaltsaufnahme. Der Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen kommt die Betroffene nicht nach und erhält einen Platzverweis für die Örtlichkeit und die umliegenden Straßen. Gegen 04:15 Uhr wird die Betroffene erneut in dem Bereich angetroffen. Sie wurde, da alkoholisiert und unkooperativ, in Obhut genommen, der Dienststelle zugeführt und von ihrem Betreuer abgeholt. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Nichtbefolgen des Platzverweises nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. .

Stadt/Landkreis Lüchow:

Fahren ohne Fahrerlaubnis Dannenberg: Am Freitagabend, 19.07.2019, gg. 19:05 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Gartower Straße in Dannenberg auf einen PKW Peugeot aufmerksam und entschied sich, das Fahrzeug zur Kontrolle anzuhalten. Bei der Kontrolle des 39jährigen Fahrzeug-führers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand eines Getreidefeldes Amt Neuhaus: Am Samstag, 20.07.2019, gg. 13:00 Uhr, wurde in der Gemarkung Tripkau vermutlich durch einen bei der Ernte eingesetzten Mähdrescher ein Getreidefeld in Brand gesetzt. Das Feuer weitete sich auf eine Fläche von ca. 1 Hektar aus und konnte anschließend durch die ortsansässigen Feuerwehren abgelöscht werden. An dem Mähdrescher ist kein Schaden entstanden.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem, alkoholisierten Radfahrer Lüchow-Plate: Am Samstagmorgen, 20.07.2019, gg. 06:15 Uhr, wurde durch eine Radfahrerin in der Ge-markung Plate, neben dem zur B493 verlaufenden Radweg im Seitenraum ein zuvor ge-stürzter 21jähriger Radfahrer entdeckt, welcher, wie spätere Ermittlungen ergaben, mit dem Fahrrad in Richtung Küsten unterwegs war. Durch die hinzugerufene Polizei wurde festgestellt, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab ei-nen Wert von 2,21 Promille. Der Radfahrer klagte zudem über Kopfschmerzen. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Dannenberg verbracht. Hier wurde von ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer Lüchow: Am Freitagabend, 19.07.2019, gg. 23:35 Uhr, befuhr ein 32jähriger mit einem Pedelec in der Gemarkung Lüchow den Geh- und Radweg in Verlängerung der Straße Rehbecker Weg in Richtung Rehbeck. Beim Überfahren eines über den Radweg gelegten, ungesicherten Schlauches einer in Betrieb befindlichen Beregnungsanlage stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Gegen den Verursacher der Gefahrenstelle wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

