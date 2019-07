POL-LG: ++ Haftbefehl nach sexuellem Missbrauch erlassen ++ Ermittelungen gegen 26 Jahre alten Übungsleiter ++ Nacktfotos- und -videos mit Schutzbefohlenen/Kindern ausgetauscht und sexuelle Handlungen ...

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

++ Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg ++

++ Haftbefehl nach sexuellem Missbrauch erlassen ++ Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen 26 Jahre alten Übungsleiter ++ Nacktfotos- und -videos mit Schutzbefohlenen/Kindern ausgetauscht und sexuelle Handlungen vorgenommen ++

Lüneburg

Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen/Kindern erließ das Amtsgericht Lüneburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg gegen einen 26 Jahre alten Lüneburger. Der Mann ist dringend tatverdächtig als Übungsleiter u.a. bei Jugendfreizeiten sexuelle Handlungen mit und an mehreren Jungen (Kinder und Jugendliche) vorgenommen zu haben. Parallel besteht der dringende Verdacht, dass der 26-Jährige seit 2015 Nacktfotos und -videos via Mobiltelefon über einen Instant-Messaging-Dienst mit mehreren Jungen ausgetauscht bzw. diese dazu animiert hat.

Nach ersten internen Gerüchten und Informationen wandten sich Funktionsträger und Vorstand der betroffenen Organisation im April 2019 an die Lüneburger Polizei und brachten "den Stein ins Rollen". In der Folge führte das Fachkommissariat "Sexualstraftaten" der hiesigen Polizeiinspektion umfangreiche Ermittlungen, vernahm Zeugen und Opfer und konnte weiterhin belastendes Material auf Datenträgern sichern. Der dringend Tatverdächtige trat nach Bekanntwerden umgehend von seinen Ämtern zurück und ist nicht mehr in der Jugendarbeit tätig.

Parallel erwirkten die Beamten über die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 26 Jahre alten Lüneburger, der mittlerweile in Münster (Nordrhein-Westfalen) seinen Wohnsitz hat. Im Rahmen der Verhaftung des Mannes am 17.07.19 in seiner Wohnung in Münster stellten die Ermittler auch weitere Datenträger und Unterlagen sicher.

Nach Stand der Ermittlungen war der dringend tatverdächtige Lehramtsstudent seit mehreren Jahren als Übungsleiter in der betroffenen gemeinnützigen Organisation tätig und übte parallel weitere Tätigkeiten im Kinder-/Jugendbereich aus. Aktuell sind fünf Jungen im Alter von 11 Jahren und älter von den Taten betroffen, wobei die Ermittler es nicht für unwahrscheinlich halten, dass es noch weitere Missbrauchsfälle gab.

Die Vereinsverantwortlichen haben durch die Polizei Kenntnis erhalten, um nach eigener Entscheidung der Eltern/Erziehungsberechtigten andere Kinder Kenntnis geben zu können.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

