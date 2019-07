Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vandalen beschädigen E-Bike-Ladestation ++ Parkplatzditscher - Zeugen gesucht ++ die Polizei kontrolliert und stellt Drogen sicher ++ Falsche Polizeibeamte gehen leer aus ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen Vom 17.07.2019

Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Zwischen dem 13. und 16.07.19 sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Neuen Felde eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Was entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Zwischen dem 15.07.19, 19.00 Uhr, und dem 16.07.19, 21.00 Uhr, brachen unbekannte Täter zudem in ein Wohnhaus im Triftweg ein. Die Täter brachen in Kellerfenster auf, durchsuchten das Haus un nahmen u.a. Schmuck und einen Computer mit. Bei den Einbrüchen entstanden Schäden von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen

Dahlenburg - Müllcontainer brennen ab

In der Straße Am Hamberg brannten am 17.07.19, gegen 01.15 Uhr, vier Müllcontainer, sowie die Überdachung des Abstellplatzes komplett nieder. Wie die Container in Brand gerieten ist bislang nicht geklärt, ein zumindest fahrlässiges in Brand setzen ist jedoch wahrscheinlich. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Falsche Polizeibeamte gehen leer aus

Aufmerksamen Mitarbeitern eines Geldinstitutes ist es zu verdanken, dass Betrüger einmal mehr leer ausgegangen sind. Am Vormittag des 16.07.19 hatten unbekannte Täter eine 93 Jahre alte Lüneburgerin angerufen. Die Unbekannten, die sich als Angehörige der Kriminalpolizei ausgaben, überzeugten die Seniorin von einem Konto mehrere tausend Euro abzuheben. Den Mitarbeitern des aufgesuchten Geldinstitutes kam die Sache jedoch spanisch vor. Sie riefen die echte Polizei dazu, so dass die Geldübergabe verhindert werden konnte. Auch weitere Lüneburger wurden von höchstwahrscheinlich den gleichen Betrügern angerufen, wobei es soweit bekannt zu keiner Geldübergabe kam. Die Polizei rät weiterhin zur Vorsicht.

Lüneburg - die Polizei kontrolliert und stellt Drogen sicher

Einmal mehr hat es am Nachmittag des 16.07.19 mehrere Polizeikontrollen in der Parkanlage in der Wandrahmstraße gegeben. Polizeibeamte kontrollierten einen 24-Jährigen, der gerade einen Joint rauchte. Ein 26-Jähriger hatte mehrere Klemmleistenbeutel mit vermutlich Marihuana und mehrere sogenannte "Tränen" mit weiteren Drogen dabei. Auch mehrere Männer im Alter von 23, 33 und 55 Jahren hatten Haschisch bzw. Marihuana dabei. Die Drogen wurden sichergestellt und Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen eingeleitet.

Lüneburg - Langfinger stehlen Parfüm

Einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Harburg hat die Polizei am 16.07.19, gegen 19.00 Uhr, mit seinem Pkw in der Innenstadt angehalten. Der 22-Jährige steht im dringenden Verdacht gegen 18.55 Uhr in einem Warenhaus in der Große Bäckerstraße Parfüm entwendet zu haben. Der Ladendetektiv hatte den Täter beobachtet, ihn jedoch nicht von der Flucht abhalten können. Das Parfum wurde sichergestellt, gegen den 22-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits einige Stunden zuvor, gegen 13.20 Uhr, hatten Polizeibeamte einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg kontrolliert. Neben einem Klemmleistenbeutel mit Marihuana stellten die Polizeibeamten auch zwei Flaschen Parfüm sicher, welche der Tatverdächtige zuvor in einem Drogeriemarkt in der Große Bäckerstraße entwendet hatte. Auch gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Handys gestohlen

Einer 22-Jährigen wurde am 16.07.19, zwischen 08.00 und 08.20 Uhr, das Mobiltelefon aus der Handtasche gestohlen. Die Tat ereignete sich, während die 22-Jährige an einer Bushaltestelle in der Thorner Straße auf den Bus wartete. Einige Stunden später, zwischen 14.30 und 14.40 Uhr, stahlen unbekannte Täter das Handy eines 60-Jährigen, während er sich in einer Bäckerei in der Straße Am Sande aufhielt. Das Handy hatte der 60-Jährige in einer Jackentasche bei sich getragen. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf jeweils mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe offen - Tasche gestohlen

Am 16.07.19, gegen 13.40 Uhr, stellte ein 60-Jähriger seinen Pkw Skoda auf einem Firmenparkplatz im Lüner Weg ab. Als er fünf Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter durch eine geöffnete Seitenscheibe eine im Pkw abgelegte Tasche gestohlen hatten. In der Tasche befanden sich u.a. Schlüssel. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen

Lüneburg - Kinderfahrrad gestohlen

Am 16.07.19, zwischen 15.45 und 16.00 Uhr, wurde ein weißes Kinderfahrrad Cannondale Trail 6 gestohlen, welches im Hasenburger Weg an einem Brückengeländer angeschlossen war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Zwei Türen eines Pkw Audi haben unbekannte Täter am 16.07.19 zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen 08.00 und 18.00 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum in einem Parkhaus in der Bögelstraße. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Parkplatzditscher - Zeugen gesucht

Nach einem Parkplatzditscher ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht mögliche Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte in den Morgenstunden des 12.07.19 auf einem Parkplatz im Amtsweg (Zuflucht Wendland) beim Rangieren einen geparkten Pkw VW Caddy angefahren, so dass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Oldenstadt - "Häusliche Gewalt" - Wegweisung für 10 Tage

Einen 31 Jahre alten ivorischen Staatsbürger verwies die Polizei nach einer "Häuslichen Gewalt" in den späten Nachmittagsstunden des 16.07.19 aus der gemeinsamen Wohnung. Der Mann hatte gegen 17:30 Uhr im Rahmen eines Streits seine Partner geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und verwies den Mann für zehn Tage aus der Wohnung.

Uelzen - "Hasch' in der Tasch'" - Marihuana bei Personenkontrolle sichergestellt

Eine kleinere Menge Marihuana in einem Klemmleistenbeutel stellte Polizei in den Abendstunden des 16.07.19 bei einem 17-Jährigen in der Taubenstraße sicher. Die Beamten hatten den Jugendlichen aus Uelzen gegen 19:45 Uhr kontrolliert. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - Vandalen beschädigen E-Bike-Ladestation

Das Display einer E-Bike-Ladestation beschädigte ein bereits polizeilich bekannter 19-Jähriger in den Nachtstunden zum 17.07.19 am Herzogenplatz. Zwei Passantinnen beobachteten den Vandalen gegen 01:30 Uhr dabei und alarmierten die Polizei. Die Polizei konnte den Mann stellen. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Bad Bevensen - "weitergefahren" - Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat nach einem Verkehrsunfall in den Mittagsstunden des 16.07.19 auf der Landesstraße 232 - Dahlenburger Straße. Die Frau aus Munster war gegen 12:50 Uhr seitlich mit einem geparkten Pkw VW kollidiert und war weitergefahren. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 015209348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell