Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Falscher Zeitungsmitarbeiter" als Einschleichdieb - Geldbörse von Senior aus Wohnung erbeutet ++ in Wohnung überfallen - Täter vermutlich nicht unbekannt ++ Randalierer im Krankenhaus ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.07.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - in Wohnung überfallen - Täter vermutlich nicht unbekannt

Am 18.07.19, gegen 00.45 Uhr, rückte die Polizei zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Neuetorstraße aus. Von dort hatte ein Anwohner angerufen und mitgeteilt, dass Nachbarn in ihrer Wohnung überfallen worden waren. Nach ersten Ermittlungen drangen vier Täter, drei Männer und eine Frau, gewaltsam in die Wohnung eines Ehepaars ein. Der 36-jährige Mann und seine 48 Jahre alte Ehefrau wurden von den Tätern bedroht, bevor diese u.a. mehrere Mobiltelefone, eine Geldbörse mit Inhalt und mehrere Tabletten eines sogenannten Substitutionsmittels entwendeten. Das Ehepaar blieb unverletzt, die Täter konnten vom Tatort in unbekannte Richtung flüchten. Es ist anzunehmen, dass es eine Vorbeziehung zwischen den Opfern und den Tätern gibt. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - mit zerschlagener Flasche leicht verletzt

Am Nachmittag des 17.07.19, zischen 16.00 und 16.20 Uhr, kam es in der Straße Im Tiefen Tal zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 37-Jährigen und einem 64 Jahre alten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 37-Jährige versucht haben den 64-Jährigen mit einer zerschlagenen Glasflasche zu verletzen. Der 64-Jährige wehrte sich u.a. mit einem Tritt, wurde jedoch trotzdem leicht verletzt. Er flüchtete daraufhin in seine Wohnung. Gegen die 37-Jährige wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bleckede, OT Rosenthal - Werkzeug aus Fahrzeug entwendet

Aus einem Firmenwagen, der unverschlossen auf einer Parkfläche vor einem Haus in Rosenthal stand, haben unbekannte Täter Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Tat ereignete sich am 17.07.19, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entwendet.

Adendorf - Fahrräder aus Unterstand entwendet

Am 16.07.19, zwischen 08.00 und 18.30 Uhr, haben unbekannte Täter zwei Mountainbikes der Marke Radon entwendet. Die Fahrräder hatten im Tatzeitraum in einem Fahrradunterstand im Kirchweg gestanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Holzbank beschädigt

Die Sitzfläche einer Holzbank, die vor einer Bäckerei in der Tartuer Straße aufgestellt ist, haben unbekannte Täter zwischen dem 17.07.19, 19.00 Uhr, und dem 18.07.19, 04.15 Uhr, beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17.07.19, gegen 18.25 Uhr, fuhr eine 40-jährige Skoda-Fahrerin mit ihrem Pkw von einem Grundstück in der Fritz-von-der-Berge-Straße. Hierbei übersah die Skoda-Fahrerin eine von rechts auf dem Radweg fahrende, 16 Jahre alte Radfahrerin. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich in Folge leicht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Randalierer im Krankenhaus

Mit einem renitenten 27-Jährigen hatte es die Polizei in den frühen Morgenstunden des 17.07.19 in der Klinik in Dannenberg zu tun. Der Mann hatte gegen 05:00 Uhr auf der Intensivstation randaliert, einen Spiegel zerschlagen und einen PC-Bildschirm beschädigt. Parallel schlug und trat der Mann einen 61 Jahre alten Pfleger und leistete bei seiner Ingewahrsamnahme auch gegenüber der Polizei erheblichen Widerstand. Er wurde durch den Landkreis sowie einen Arzt in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Dannenberg - Vandalismus an Schwimmbad und Schulgebäude

Einen Schaden von gut 1000 Euro verursachten Vandalen im Zeitraum vom 17. Auf den 18.07.19 am Schwimmbad sowie einem Schulgebäude im Lindenweg. Die Täter warfen einen Betonstein in die Verglasung des Schwimmbads und beschmierten eine Fassade des Schulgebäudes. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Lüchow - Grill von Grundstück gestohlen

Einen Grill stahlen Unbekannte in der Nacht zum 17.07.19 von einem eingefriedeten Grundstück Glockenberg. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1223-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "Falscher Zeitungsmitarbeiter" als Einschleichdieb - Geldbörse von Senior aus Wohnung erbeutet

Vor Einschleichdieben warnt aktuell die Polizei in Uelzen. In den Morgenstunden des 18.07.19 gegen 09:00 Uhr war ein angeblicher Mitarbeiter einer örtlichen Zeitung hatte bei Bewohnern einer Wohnanlage in der Ripdorfer Straße eine angebliche Umfrage gemacht und dabei in der Wohnung eines 79-Jährigen eine Geldbörse erbeuteten können. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170-180 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Haare, kein Bart - dunkle Bekleidung - nahezu dialektfreies Deutsch - ca. 20-30 Jahre alt. - kräftige Statur - dunkle Stoffhose / Jogginghose

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - bei Streit mit Flasche geschlagen -> Kopfplatzwunde

Eine Kopfplatzwunde erlitt ein 44 Jahre alter polnischer Staatsbürger in den frühen Abendstunden des 17.07.19 bei einem Streit in einer Wohnung in der Burgstraße. Der Mann war gegen 18:30 Uhr mit einem 32-Jährigen sowie einer 35-Jährigen in Streit geraten, so dass es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Dabei bekam der 44-Jährigen mit einer Flasche einen Schlag gegen den Kopf. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Kleinkraftradfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Einen 48 Jahre alten Mann mit einem Kleinkraftrad Piaggio stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.07.19 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 17:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem keinen Führerschein, jedoch den Einfluss von Drogen (THC) fest. Ihn erwartet entsprechende Strafverfahren.

