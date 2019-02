Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Uslar (ots)

Uslar, An der Eisenbahn, Einmündung Bollenser Straße (L554/B241). Freitag,08.02.2019, 13.05 Uhr (rö)

Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Straße An der Eisenbahn und wollte in Richtung Bollensen in die B 241 einbiegen. Auf dem dortigen kurzen Beschleunigungsstreifen mußte sie verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 29-jährige Pkw-Fahrerin aus einem anderen Uslarer Ortsteil bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden i.H.v. zusammen ca. 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell