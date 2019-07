POL-ST: Emsdetten, Hecke in Brand geraten

Polizei Steinfurt

Am Samstag (27.07.), gegen 21.45 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand auf dem Märkischen Weg gerufen. Nach ersten Meldungen brannte eine Hecke mit Lebensbäumen lichterloh. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die gesamte Hecke, bestehend aus mehreren großen Lebensbäumen, in Flammen. Die Hecke stand auf einem eingezäunten Grundstück. Hinter diesem Grundstück verläuft ein Fußweg, der zu anderen Grundstücken und Gärten führt. Durch Funkenflug wurde auf dem direkten Nachbargrundstück eine Rasenfläche, eine Papierabfalltonne, ein Trampolin und ein Abdach beschädigt beziehungsweise in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war mit 50 Feuerwehrmännern vor Ort. Bevor der Brand auf die Wohnhäuser übergreifen konnte, hatte die Feuerwehr die brennenden Bäume gelöscht. Nach Aussagen von Zeugen war gegen 21.35 Uhr der Brand am letzten Baum der Hecke entstanden. Einige Sekunden zuvor sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Den ersten Ermittlungen nach, könnte ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper in die Hecke geworfen haben. Bei dem Brand ist nicht unerheblicher Sachschaden entstanden, der nach ersten Einschätzungen mehrere tausend Euro betragen dürfte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

