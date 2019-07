Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Kapellenweg ist ein grauer Peugeot 208 angefahren worden. Der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet. Der Pkw war in der Zeit von Samstag (27.07.), 15.30 Uhr bis Sonntag, 11.45 Uhr, in Höhe Haus Nummer 1 am Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden im Heckbereich beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Polizei Steinfurt

