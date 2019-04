Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zerstörtes Wartehaus am Bahnhof Seligenstadt - Bundespolizei sucht Zeugen

Seligenstadt (ots)

Noch unbekannte Täter haben alle Scheiben des Wartehauses auf Gleis 2 am Bahnhof Seligenstadt zerstört. Nach bisherigen Ermittlungen liegt der Tatzeitraum zwischen dem 26.04.2019 23:00 Uhr und dem 27.04.2019 09:00 Uhr. Vor Ort konnten durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main Steine aufgefunden werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zu den laufenden Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069 130 145 1103 der Bundespolizei gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Michaela Emmert

Telefon: 069/130145 0

E-Mail: michaela.emmert@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell