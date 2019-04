Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenknacker in Frankfurt Rödelheim und Eschborn - Bundespolizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main/ Eschborn (ots)

Noch unbekannte Täter haben Fahrausweisautomaten am Bahnhof Frankfurt am Main Rödelheim sowie am Bahnhof Eschborn aufgebrochen.

In beiden Fällen haben sich die Täter mittels Hebelwerkzeug Zugang in das Innere des Automaten verschafft um an die Geldkassette zu gelangen.

Nach bisherigen Ermittlungen kann der Tatzeitraum nicht genauer eingegrenzt werden. Auch die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zu den laufenden Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069 130 145 1103 der Bundespolizei gemeldet werden.

