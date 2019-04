Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main am Mittwoch gegen 06:30 Uhr einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vollstreckt.

Der gesuchte 27-jährige Ungare wurde bei einer Routinekontrolle festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe von 400 Euro wegen Körperverletzung nicht begleichen konnte, muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verbüßen.

Der 27-Jährige wurde nach seiner Verhaftung in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Michaela Emmert

Telefon: 069/130145 0

E-Mail: michaela.emmert@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell