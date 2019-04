Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Rauchende Rangierlok sorgt für Verspätungen

Offenbach am Main (ots)

Die Meldung, dass im Güterbahnhof Offenbach eine Rangierlok brennen würde, entpuppte sich später als wesentlich unspektakulärer als es im ersten Moment schien. Die Deutsche Bahn AG hatte die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, über eine brennende Lok in Offenbach informiert. Als eine Streife eintraf konnten die Beamten lediglich eine stärkere Rauchentwicklung an der Lok feststellen. Die Ursache hierfür stellte wenig später die Feuerwehr fest. Über eine undichte Schlauchverbindung war Öl auf den heißen Motor getropft.

Für die notwendigen Maßnahmen von Feuerwehr und Bundespolizei musste der Zugverkehr in dem Bereich für etwa 20 Minuten eingestellt werden. Dies hatte zur Auswirkung, dass insgesamt elf Züge Verspätung erhielten.

Die abschließenden Ermittlungen hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell