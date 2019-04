Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Versuchter Automatenaufbruch in Eschborn Süd - Bundespolizei sucht Zeugen

Eschborn (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhof Eschborn Süd versucht einen Fahrscheinautomaten aufzubrechen. Wie Beamte der Bundespolizei feststellen konnten, hatten die Täter versucht den Automaten zu öffnen, um sich so Zugriff auf die Geldkassette zu verschaffen. Offenbar wurden sie bei der Tatausführung gestört, so dass sie ohne den Automaten geöffnet zu haben vom Tatort flüchteten. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

